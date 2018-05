Des éclaircies (presque) tous les jours cette semaine en Indre-et-Loire

Mais il ne fera pas forcément chaud.

C’est une semaine plutôt calme qui se profile dans le ciel de Touraine avec un temps globaleement agréable, et des températures comparables à celles de ce week-end, voire un peu plus élevées.



Lundi : sans doute la journée la moins sympa de la semaine avec de la pluie dès la fin de nuit sur le Lochois puis pas mal d’eau sur tout le département dans la matinée. Il fera 13° le matin à Fondettes et Chinon, maximum 16 à Cormery l’après-midi toujours sous de bonnes pluies.



Mardi : la perturbation sera encore active le matin avec de la pluie mais très vite, dès le milieu de journée, retour d’un temps calme et sec, prévoyez des éclaircies dans la journée entre les nuages, minimum 8° à Amboise mais 21 l’après-midi.



Mecredi : le scénario sera semblable à mardi mais sans la pluie matinale. Dans le ciel il y aura à la fois des nuages et des éclaircies, quelques averses possibles dans l’après-midi sur l’Est et le Sud du département, 9° le matin à Château-la-Vallière et 22 l’après-midi, 23 à Tours.



Jeudi : journée très ensoleillée avec néanmoins 18° à Loches maximum.



Vendredi : seulement 17° maximum mais encore un temps agréable avec de fréquentes éclaircies. Le week-end devrait être similaire avec quelques degrés supplémentaires.