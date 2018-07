Grève SNCF : le mouvement reprend ce dimanche en Touraine

Le trafic s’annonce de nouveau assez perturbé.

En attendant un nouveau rendez-vous avec le premier ministre, les syndicats de la SNCF poursuivent leur mouvement contre la réforme du rail en reprenant leur grève perlée ce dimanche et ce lundi. Pour le début de semaine, les cheminots tourangeaux prévoient une manifestation en matinée entre la gare de St-Pierre-des-Corps et la gare de Tours via le technicentre SNCF, le Point Zéro et la Rue Edouard Vaillant.



Voici les prévisions de trafic pour la journée de dimanche, sachant que les horaires complets sont disponibles sur l’appli mobile SNCF ou sur son site web :



- 1 TGV sur 2

- 40% des trains sur la ligne Tours-Caen

- 1 TER sur 3 pour l’axe Tours-Orléans ainsi que sur la ligne Tours-Poitiers

- Tours-Saumur-Nantes : 1 train sur 2

- Tours-Château du Loir : 1 train sur 4, idem pour Vierzon

- Loches et Chinon : 1 aller-retour en bus