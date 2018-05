L'Indre-et-Loire recrute 40 assistants familiaux : on vous explique tout

Ces personnes accueillent des enfants placés à leur domicile.

Chaque année, plus de 1 000 jeunes sont confiés au services d'aide sociale à l'enfance en Indre-et-Loire, et 57% d'entre eux ont besoin d'être hébergés dans une famille d'accueil. Accueillir un enfant chez soi, c'est un métier à part entière : celui d'assistant(e) familial(e). En Touraine, on en comptait 320 en 2017, un chiffre insuffisant selon le Conseil Départemental qui lance donc une opération de recrutement et de formation pour permettre à de nouvelles personnes d'être assermentées pour cette fonction.

"C’est un métier qui demande attention, compétence et formation, un métier exigeant parce qu’il s’exerce à domicile, chaque jour. Il s’agit d’un vrai métier car l’assistant familial est rémunéré par le Département" explique l'institution qui demande aux futur(e)s assistant(e)s d'avoir la fibre sociale mais aussi un engagement personnel ainsi que d'une mobilisation de son entourage, forcément concerné par la vie au quotidien avec un ou plusieurs enfants, pour des périodes plus ou moins longues.

On notera que même si le travail se fait pour partie à domicile, il nécessite aussi des relations avec le sservices sociaux du département pour assurer le suivi de l'enfant. Naturellement, les assistant(e)s doivent avoir suffisament de place dans leur logement, et une bonne disponibilité

Pour postuler, un espace est ouvert en ligne sur touraine.fr rubrique service en ligne / travailler avec le Conseil départemental, vous pouvez aussi appeler le 02 47 31 45 68. Les personnes candidates seront conviées en juin à une réunion d'information pour en savoir plus sur le parcours menant à l'agrèment et à l'exercice de ce métier, à savoir un stage et une formation obligatoires.