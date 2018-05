Forte hausse de l'emploi intérimaire en Centre-Val de Loire

Toujours plus de missions temporaires.

Si les chiffres du chômage sont désormais publiés une fois tous les trimestres, Prism'Emploi continue de dévoiler chaque mois une tendance sur l'emploi temporaire.

Ainsi, en mars, le nombre de missions proposées en Centre-Val de Loire a progressé de 16,2%, ce qui en fait l'une des régions ayant le plus de nouveaux besoins avec la Bourgogne. En Indre-et-Loire, la progression est même de 25,7% par rapport à mars 2017, un record régional.

C'est dans le commerce que la hausse des besoins est la plus notable à l'échelle régionale (+24,3%) devant l'industrie (+20,6%). Les entreprises du BTP et des transports ont aussi plus de besoins mais la progression est moins marquée (+4,6% et +3,7%).

Rappelons que la majorité des emplois intérimaires de la région sont situés dans l'industrie (57%) et qu'ils sont souvent occupés par des ouvriers non qualifiés (49,1%). Ces données confirment par ailleurs le manque d'emplois durables au profit de ces missions ponctuelles.