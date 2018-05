Travaux : la RD58 coupée dès ce lundi

Sans doute jusqu'à fin juin.

En raison des travaux de création d'un rond point au café brûlé à Reignac, la circulation sur la RD58 va être coupée dès ce lundi 14 mai sur l'axe axe Manthelan – Café brûlé (branche sud-ouest du carrefour).

Une déviation va être mise en place pour tous les véhicules via Loches et la D943 depuis Manthelan, un nouveau parcours qu'il faudra sûrement emprunter jusqu'à la fin des travaux le 29 juin.



Notez cependant que la circulation est maintenue sur la RD943 ainsi que la possibilité de rejoindre le bourg de Reignac depuis la RD943 et via la RD58.