Il va faire plutôt beau jusqu’à vendredi en Indre-et-Loire

Mais les températures vont baisser.

Pleuvra-t-il avant la fin de la Foire de Tours ? La tradition devrait être respectée à en croire les prévisions de Météo France pour les prochains jours mais sans doute pas avant le week-end, hormis quelques averses en début de semaine. Voici le détail de ce qui vous attend :

Lundi : si vous faites le pont vous allez encore profiter d’une très belle journée ensoleillée sur l’ensemble de la Touraine, un beau ciel bleu dès le matin et toujours de la chaleur puisque l’on va atteindre 28° l’après-midi à Tours, le top pour un début de mois de mai ! Le matin, comptez autour de 13° à La Membrolle et Monnaie.

Mardi : jour férié mais le Soleil au travail le matin, matinée très agréable avec 13° à Amboise au lever du jour. En revanche on annonce des averses dans l’après-midi, en tout cas le ciel devrait se couvrir. Prévoyez encore un maximum de 27° à Loches et Parçay-sur-Vienne.

Mercredi : des nuages seront encore là mais il n’y aura plus de pluies au programme. Le temps sera variable, plutôt agréable mais plus frais avec un maximum de 22° à Descartes.

Jeudi : nouveau jour férié et balades possibles grâce à un temps calme. De belles éclaircies sont annoncées mais les manches courtes ne seront pas forcément de sortie car on ne dépassera pas 18° à Bléré.

Vendredi : 10 petits degrés le matin sous un ciel dégagé, le Sioleil va briller toute la journée ou presque avec 20° maxi l’après-midi.

Samedi et dimanche : ça se gâte, le ciel sera variable, souvent couvert avec des averses parfois orageuses et pas plus de 16° l’après-midi.