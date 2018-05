Trafic chargé et contrôles routiers ce week-end en Indre-et-Loire

Avec le pont du 8 mai et la Foire de Tours il va y avoir du monde sur les routes.

Après le pont du 1er mai, nouvelle occasion de partir prendre du bon temps à l'approche du 8 mai : le pont nous tend les bras, et vous serez sans doute très nombreux à en profiter en Touraine. Du coup, Bison Futé s'attend à un trafic chargé ce samedi, il a hissé le drapeau orange et imagine la formation de bouchons sur l'A10 en direction du sud de 9h à midi notamment, le reste de la journée devrait être fluide mais dense.

Dimanche, il pourrait encore y avoir des ralentissements dans la matinée mais la journée devrait bien se passer, mardi on attend beaucoup de monde dans le sens des retours vers Paris en fin d'après-midi.

En raison de cette vague de départs en congés et du beau temps annoncé pour toute la période, les forces de l'ordre appellent conductrices et conducteurs à la vigilance, les accidents étant souvent plus nombreux lorsque la météo est favorable à cause de défauts de prudence.

Des contrôles de gendarmerie et de police devraient être organisés dans les secteurs à fort trafic, pour la vitesse, l'alcolémie ou les stupéfiants. Depuis janvier, 18 personnes sont mortes sur les routes tourangelles soit 6 de plus qu'à la même période en 2017. Dans un cas sur 2 la personne qui conduisait avait bu, consommé des stupéfiants ou fait un malaise.