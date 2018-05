Accident mortel d'un motard à Parçay-sur-Vienne

Le choc a eu lieu sur la D18.

Fin d'après-midi tragique ce jeudi sur la D18 à Parçay-sur-Vienne dans le Chinonais : alors qu'il était en train de doubler une voiture, un motard a été percuté par ce véhicule sur la D18.

Originaire de la Vienne, l'homme d'une trentaine d'années a chuté de sa moto et il est décédé. Afin d'éclaircir les causes de l'accident les gendarmes ont ouvert une enquête. A priori les deux conducteurs impliqués (à moto et en voiture) n'avaient pas consommé d'alcool ni de stupéfiants.

Depuis janvier, 16 personnes sont mortes sur les routes tourangelles, un chiffre particulièrement élevé.