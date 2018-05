A85 : sortie obligatoire à Bléré après un accident

La circulation est perturbée depuis ce mercredi matin.

Ce mercredi 2 mai vers 9H, et pour une raison qui n'a pas encore été déterminée, un camion qui transportait d'autres véhicules a été victime d'un accident sur l'A85. Plusieurs voitures sont tombées de la remorque dans le secteur de Bléré.

Conséquences de cet accident : les automobilistes souhaitant rejoindre Romorantin ou Vierzon doivent sortir à Bléré, et l'entrée sur l'autoroute est interdite à cet endroit, l'axe étant coupé jusqu'à St-Aignan (41).

La circulation devrait reprendre dans la journée après évacuation du camion, des autres véhicules et une remise en état de la route. A la mi-journée, les voitures et camions bloqués par l'accident ont pu le contourner via la bande d'arrêt d'urgence mais les difficultés persistent;

Par ailleurs en direction de Tours la circulation ne se fait que sur une voie.