Concert hommage à Johnny Hallyday à Amboise

Et c'est samedi soir.

JBTattoo donne un concert hommage à Johnny Hallyday au théâtre Beaumarchais d'Amboise ce samedi 5 mai à 20h. Le tatout loir-et-chérien reprendra les tubes de la star décédée fin 2017 en compagnie de ses musiciens. L'événement est organisé par l'association Lily Rock basée dans le 41.

JBTattoo fait de la musique depuis plus de 25 ans. Son groupe est composé de 5 musiciens mais pour certains show,s jusqu'à 30 musiciens sont montés sur scène. Depuis 2010, il a monté 5 spectacles qui ont rassemblé jusqu'à 2 000 spectateurs à Montrichard. Cette fois il a choisi un cadre plus intimiste, 'afin d'offrir au public un concert de plus de 2h de rock'n'roll' et pas forcément avec les tubes les plus connus.

Billeterie : 15€, places en vente au centre culturel Leclerc Amboise, Salon Mya à Montrichard, Salon JBTattoo à Montrichard.