Temps calme et frais cette semaine en Indre-et-Loire

On n'atteindra pas les 20° avant samedi.

Il pleuvra peu cette semaine en Indre-et-Loire, les premiers jours de la Foire de Tours devraient se dérouler sans précipitations, et même avec un peu de Soleil. Globalement, on aura donc un temps variable avec des éclaircies quasi quotidiennes : suffisant pour ne pas déprimer mais pas assez pour faire progresser le thermomètre. Voici le détail :

Lundi : ce sera sans doute la journée la moins agréable avec quelques espoirs d’éclaircies en matinée mais surtout un ciel bien nuageux et un air humide… On attend des petites pluies dans la nuit, de rares averses le matin, des pluies éparses à la mi-journée, mais un temps plus calme et sûrement plus ensoleillé dans l’après-midi et en soirée. Il fera entre 7° (le matin) et 13 (l’après-midi) à Parçay-Meslay, Monts et Larçay.

Mardi : pas de pluie à l’horizon pour le défilé du 1er mai à Tours, pas besoin de prendre un k-way si vous souhaitez vous y rendre (dès 10h, Place de la Liberté). Le temps sera variable avec des éclaircies mais il ne fera pas beaucoup plus chaud : 16° à Nazelles-Négron l’après-midi, seulement 4 le matin à Luynes.

Mercredi : à priori un beau Soleil sans nuages le matin mais encore une fois à peine 4° à Langeais et St Avertin… L’après-midi quelques nuages et 17° à Tours, 1 degré de plus que la veille.

Jeudi : des pluies possibles l’après-midi mais une matinée agréable avec éclaircies, 16° maxi à Loches et Descartes.

Vendredi : temps calme et sec avec de belles périodes ensoleillées, 18° l’après-midi à Chinon (ça remonte, c'est cool pour l'ouverture de la guinguette Chez Dupont sous la bibliothèque !)

Samedi et dimanche : un week-end relativement doux avec 20-22° l’après-midi et à priori pas mal de Soleil. Néanmoins, le ciel ne sera pas tout bleu on aura encore quelques nuages en transit au-dessus de la Touraine…