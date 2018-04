Cinq-Mars-la-Pile : un homme menace les gendarmes avec une arme factice

Une intervention tendue.

Ce mercredi vers 1h du matin, les gendarmes tourangeaux ont été appelés pour mettre un terme à des violences dans un couple. Les 3 militaires sont pris à partie par l'homme présent dans l'habitation au moment de leur arrivée : celui-ci les a menacé avec une arme de poing, et ce à plusieurs reprises.

A force de négociations, les gendarmes ont fini par raisonner l'individu qui a lâché son pistolet, une arme en réalité factice. L'homme de 42 ans, violent et alcoolisé, a été maîtrisé par les forces de l'ordre, interpellé et placé en garde à vue, il sera prochainement jugé au tribunal de Tours pour violences et outrage.