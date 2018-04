Mets de la Renaissance en lévitation au Château d’Azay-le-Rideau

2 artistes contemporains ont réalisé 6 œuvres spéciales pour le monument.

Après avoir cartonné pendant la période de Noël, le Château d’Azay-le-Rideau est en train de voir les visiteurs débarquer par centaines à l’occasion des vacances de printemps et des ponts de mai, « on vise 320 000 entrées cette année, ce qui est supérieur à nos premières espérances » explique Catherine Danielou qui gère la communication du monument, « et c’est équivalent à ce que l’on faisait les bonnes années avant les grands travaux de rénovation. »

En ce moment, le 1er étage du Château entouré d’eau est décoré dans une ambiance assez particulière : deux artistes plasticiens (Piet.sO et Peter Keene) ont réalisé 6 œuvres directement inspirées de l’univers de la Renaissance (dont on fêtera les 500 ans l’an prochain).

Baptisée « Les Enchantements d’Azay » et visible jusqu’au 2 mai, la série est répartie dans différentes salles : « les artistes se sont inspirés des collections du château et les ont réinterprétées à leur manière » explique Catherine Danielou. « Par exemple, dans la grande salle, le banquet Renaissance s’envolerait presque, on a aussi une œuvre animée réalisée à partir d’automates avec une femme qui monte et qui descend, des objets qui tournoient… Dans la chambre de la maîtresse de maison, l’inspiration est venue directement des tapisseries de Psyché qui y sont présentées. »

Adaptées aux jeunes publics à partir de 7 ans, les visites autour des Enchantements d’Azay durent 2h30 (sur réservation, tarifs 7€50 à 11€50), elles sont ponctuées par un atelier durant lequel les enfants créent leurs propres œuvres, et par un goûter. Pour les plus grands, un spectacle de Bérangère Vantusso (artiste associée du Théâtre Olympia de Tours) est prévu le vendredi 4 et le samedi 5 mai à 20h et 22h dans le Château. Il s’agira d’une déambulation au cours de laquelle quinze marionnettes de domestiques et sept acteurs raconteront une fable (billets de 10 à 17€).

A noter qu’en 2019, le Château d’Azay proposera pour la première fois un spectacle son et lumière. Actuellement, sa façade est quand même illuminée l’été, et les portes sont ouvertes jusqu’à 23h.

Crédit photo : Château d'Azay-le-Rideau