Esvres a dansé au son de La Nouvelle Orléans

Ce week-end la ville accueillait le festival Happy Hop Swing.

Pendant 3 jours, Happy Hop Swing a rendu Esvres capitale tourangelle du swing avec son festival organisé par l’association Au Tours du Rock sur le thème Bourdon Street, Nouvelle Orléans. Un festival toujours très complet revenant dans la commune pour la 4ème fois et couvrant une plage historique allant des années 20 aux années 50.

Au programme : des ateliers danse que l’ (on pouvait choisir à la carte avec 8 profsLindy Hop / Blues / Balboa / Charleston…), 2 soirées 100% live (vendredi et samedi) avec les Barons du Bayou & les Raggedy Junkers, le samedi et dimanche concerts extérieurs gratuits avec les Fifteen Jazz Lovers et le Big Band Esvrien, le prodigieux pianiste Nirek Mokas dimanche, 1 vintage corner pour se looker (+ un village vintage) ou encore un rassemblement d'autos/motos anciennes avec le Rallye Touristique Happy Hop Swing qui se sont rassemblées sous le soleil pour créer le Bouchon Esvrien, un gigantesque embouteillage.

Les danseuses et danseurs ont joué le jeu, et des costumes plus beaux les uns que les autres... Une ambiance folle pendant ces 3 jours et une commune plongée dans le passé festif ! Découvrez les images ci-dessous...

Isabelle ANNO