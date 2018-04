Une semaine moins estivale en Indre-et-Loire

Mais vous aurez encore droit à du Soleil.

Vous n’avez pas eu le temps de faire tous les apéros que vous vouliez ces derniers jours avec le retour du grand Soleil en Touraine ? Ne déprimez pas tout de suite : même si il va faire un peu moins beau, la météo nous garde encore quelques bonnes nouvelles sous le coude dans les prochains jours.

Lundi : le temps sera sec toute la journée avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies, parfois de belles périodes de Soleil mais des températures clairement plus fraîches qu’en fin de semaine dernière ou que ce week-end… Le matin, 12° à Langeais, 13 à Amboise et Monnaie… Jusqu’à 22° à Tours et Chinon dans l’après-midi, peut-être des orages sur l’extrême sud du département.

Mardi : on se débarrasse des nuages, le Soleil revient avec son ciel bleu, une très belle journée donc, autour de 10° au lever du jour mais 24 à Loches et Descartes l’après-midi, ce qui est vraiment sympa.

Mercredi : le réveil pourrait bien se faire sous la grisaille avant l’arrivée d’éclaircies dans l’après-midi, grand Soleil en fin de journée. Il fera maximum 20° à Tours et Richelieu.

Jeudi : ça se couvre un peu, alternance de nuages et d’éclaircies mais temps sec et toujours cool. En revanche il fera plus frais : 17 à Bléré et Villandry.

Vendredi : peut-être des averses, en tout cas un temps variable avec nuages et éclaircies. La baisse des températures se confirme avec 17° maxi à St Avertin à en croire les prévisions de Météo France.

Samedi et dimanche : même tendance, c’est-à-dire ciel couvert mais éclaircies possibles, éventuellement des averses et à peine plus de 15° l’après-midi. Les pluies pourraient s’intensifier lors du pont du 1er mai mais cela reste à confirmer.