EXPO : 6 artistes pour une expo sur La Nuit à Azay-le-Rideau

La ville d'Azay-le-Rideau accueille dans quelques jours les artistes Michel Audiard, Sylvie B., Emmanuelle Brunet, Gérard Lebègue, Ibrahim Süer et Laurent Vermeersch pour l'exposition collective La Nuit. Leurs oeuvres seront à découvrir du 24 avril au 20 mai dans la salle d'exposition Les halles (Place du 11 Novembre 1918)



Vernissage le mardi 24 avril à 19h.



Pitch : « Par satellites interposés, la nuit polaire est déjà menacée. Les villes se maquillent à qui mieux mieux de millions de kilowatts. L'utopie incandescente de Las Vegas enfièvre les cerveaux. Vivement qu'un chef d'Etat « éclairé » se lève et proclame que la nuit est une richesse naturelle en voie d'« épuisement » ! » disait le géographe et écrivain Luc Bureau. C'est avec lui que la ville d'Azay-le-Rideau et les artistes chercheront à décrire la nuit, dans une exposition collective de peintures, d'aquarelles, de sculptures et de photographies.