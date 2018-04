Un dimanche avec les avions à Sorigny

L'Aéroclub de Touraine fait ses portes ouvertes.

L'Aéroclub de Touraine ouvre ses portes au public le dimanche 22 avril 2018 de 10h à 18h sur l'aérodrome de Tours-Sorigny entre Montbazon et Sorigny. Il compte une centaine de membres actifs et un instructeur salarié.



Au programme :



- présentation des missions



- infos sur le fonctionnement de l'aéroclub, le Brevet d'Initiation Aéronautique, le Brevet de Base et la Licence Pilote Privé



- découverte des avions du club en exposition (ROBIN DR400 120 et 160 ch, TECNAM P2002 JF)



- présentation des activités : école de pilotage, école patrouille serrée, vols locaux, voyages, rallye aérien



Vous pourrez également effectuer un vol découverte ou un vol d'initiation sur réservation (06 32 29 32 25) à partir de 40 €/personne.

D'après communiqué.