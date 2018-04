Accident mortel à Ste-Catherine-de-Fierbois : un homme incarcéré

Son comportement au volant est mis en cause.

C’est un accident qui a profondément choqué : le dimanche 1er avril, deux véhicules se sont percutés sur la D910 à Ste-Catherine-de-Fierbois et cette collision a fait 3 morts. Les véhicules impliqués étaient un pick up venant de Tours et une Austin Mini, c’est dans l’Austin que se trouvaient les trois victimes.



Deux semaines après le drame, on apprend par les gendarmes d’Indre-et-Loire que l’homme qui conduisait le pick up a été placé en garde à vue puis incarcéré à la prison de Vivonne dans la Vienne. Une information judiciaire a été ouverte. Ce suspect de 28 ans avait été contrôlé positif au cannabis et conduisait avec plus d’1 gramme d’alcool dans le sang au moment du choc.