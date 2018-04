Une semaine chaude et bien ensoleillée en Indre-et-Loire

A quelques détails près.

Marre de la pluie, de la grisaille, de votre écharpe et des collègues qui vous demandent quand il va se mettre à faire beau ? Rassurez-vous, dans les prochains jours votre humeur sera au beau fixe grâce au temps prévu en Touraine. Concrètement, prévenez direct les copines et les copains : déjeuners en terrasse et apéros peuvent être programmés quasiment tous les jours.

Lundi : OK, le réveil risque de se faire sous la grisaille mais dans l’après-midi ça va se dégager et les éclaircies vont prendre le dessus, il fera 8° à Tours le matin, 17 l’après-midi.

Mardi : là ça devient intéressant car Météo France nous annonce une journée sans nuages, juste du ciel bleu et du Soleil. Le temps idéal pour voir le thermomètre grimper : il atteindra ainsi 22° dans l’après-midi à Fondettes et Bléré.

Mercredi : vous voulez avoir encore un peu plus chaud ? OK : 25 à Amboise et Larçay l’après-midi, ça vous va ? Oui, bien sûr, c’est livré avec le Soleil, le ciel bleu et sans supplément nuages.

Jeudi : on franchit encore une étape, il devrait faire 26° à St Avertin l’après-midi, les nuages seront encore aux abonnés absents et le Soleil aura donc plein de place pour briller sur l’ensemble de l’Indre-et-Loire.

Vendredi : ça ne pouvait pas durer. Des nuages sont prévus dès le matin, et peut-être (on dit bien peut-être) quelques averses l’après-midi. Allez, rassurez-vous : il fera encore chaud, 27° l’après-midi (qui a dit TROP chaud ?).

Samedi et dimanche : évidemment tout cela reste à confirmer mais le temps devrait être variable pour le week-end, avec éclaircies et éventuellement quelques gouttes. Il fera encore jusqu’à 24° l’après-midi.