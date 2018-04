Faibles perturbations à la SNCF dimanche 15 avril

Malgré la pause de la grève.

Après deux jours de grève ce vendredi et ce samedi, les cheminots reprennent le travail pour 3 jours, jusqu'à mardi. Ensuite, mercredi et jeudi, les syndicats appellent de nouveau à cesser le travail contre la réforme du rail et la défense du service public.

On notera que ces trois prochains jours le trafic sera normal ou quasi normal en Centre-Val de Loire. Ce dimanche, quelques trains seront encore supprimés. Pas les TGV, tous assurés, mais des TER sur l'axe Tours-Le Mans (30% des trains maintenus), de Tours à Saumur (1 train sur 2) et de Tours à Châteaudun via Vendôme (2/3). Pas de soucis pour les navettes Tours/St-Pierre-des-Corps.