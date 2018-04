22 fermes d'Indre-et-Loire font la fête avec vous ce week-end

Elles vont ouvrir les portes samedi et dimanche.

Vaches, chèvres, légumes... Ce week-end, vous allez pouvoir découvrir l'envers du décor des agriculteurs avec la 12ème édition de l'opération Bienvenue à la Ferme, 22 exploitations agricoles d'Indre-et-Loire étant volontaires pour y participer.

Le concept est simple : les agricultrices et agriculteurs ouvrent leurs portes pour faire découvrir leur métier et leurs produits. L'ensemble des événements sont gratuits, ils ont lieu sur la journée de dimanche et dans certains cas dès samedi, l'occasion d'aller chercher les bêtes au champ et d'assister à une traite (pour goûter le lait chaud !), voir la transformation des produits (comme le fromage) ou admirer du matériel agricole ancien. Dans certains cas vous pourrez même profiter d'ateliers de cuisine !

Pour savoir où aller, découvrez la liste des fermes participant à l'opération en cliquant ici.

Photo issue de nos archives.