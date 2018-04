Il y aura TRES peu de trains vendredi en Indre-et-Loire

5ème journée de grève perlée à la SNCF.

Ce sera bien compliqué de trouver un train dans les gares tourangelles ce vendredi 13 avril : en raison de la 5ème journée de grève perlée à la SNCF pour dénoncer la réforme du rail du gouvernement, les cheminots seront très mobilisés. Une manifestation est prévue à 11h au niveau du technicentre de St-Pierre-des-Corps.

On va surtout se rendre compte de l'ampleur de la grogne sur le réseau TER : aucun train ne roulera de Tours vers Chinon (mais 2 bus feront un aller-retour dans la journée), rien du tout non plus vers Le Mans, Nevers, Poitiers et Saumur, quelques bus assureront la liaison Tours-Loches, et 1 train sur 4 est maintenu sur la liaison Tours-Orléans. Un service minimum est programmé vers Château-du-Loir.

La SNCF invite aussi à bien vérifier les horaires des trains Tours/St-Pierre-des-Corps, les correspondances ne sont pas garanties (dans tous les cas, la liste des trains prévus est sur l'appli SNCF ou sur le site de la compagnie).

Sur les autres axes, un aller-retour Intercités Tours-Paris est prévu et pour les TGV, 25% des rames sont maintenues sur les lignes Atlantique de Tours et SPDC vers Vendôme, Paris ou Bordeaux. Il y aura à peine 10% des trains sur les liaisons province-province (Lyon, Strasbourg, Lille...).

Un second jour de grève est prévu samedi avant un retour à la normale (ou quasi) dimanche. Les billets restent échangeables et remboursables quels que soient les tarifs.

A noter par ailleurs : les usagers habituels de la ligne TGV Tours-Paris annoncent participer à un mouvement national des associations d'usagers consistant à dénoncer la grève des cheminots en refusant de présenter leurs titres de transport lors des contrôles.