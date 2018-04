Exercice de sécurité : mobilisation générale à St-Antoine-du-Rocher

Dans l'entreprise Socagra.

La préfecture d'Indre-et-Loire annonce l'organisation d'un exercice de sécurité civile ce jeudi 12 avril au matin sur le site de stockage de produits agropharmaceutiques et de semences Socagra à Saint-Antoine-du-Rocher.

Cet exercice s’inscrit dans le cadre de la réglementation applicable aux installations industrielles relevant de la directive Seveso II, soit des sites potentiellement dangereux. Les établissements de ce type font l’objet d’un plan particulier d’intervention en vue de la protection de la population, des biens et de l’environnement contre les risques liés à leur existence et à leur fonctionnement. D'après la préfecture l:’exercice servira à tester l’efficacité du plan particulier d’intervention, notamment les procédures d’alerte des services et des populations et la remontée des informations.

Pour les besoins de cet exercice, les sirènes d’alerte de la population seront déclenchées entre 9h et 10h. La population résidant dans le périmètre du plan, 350 m autour du site, participera à l’exercice en se mettant momentanément à l’abri à compter du déclenchement des sirènes. Les hameaux concernés sont : le chêne baudet, la Saulaye et Bel Air.

Il n’y aura aucun transport des secours ou des forces de l’ordre sur le site. Toutefois, la circulation pourra être momentanément perturbée aux alentours du site (mise en place de barrières).

D'après communiqué.