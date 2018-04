SNCF : Quelques TER supprimés ce mardi

Mais les TGV rouleront normalement.

Pour protester contre la réforme du rail, les syndicats de cheminots appellent à faire grève deux jours sur cinq jusqu'à fin juin. Cependant, même les autres jours il y a quelques perturbations.

Ainsi, ce mardi 10 avril, quelques trains seront supprimés sur l'axe Tours-Vendôme-Châteaudun mais le reste des lignes TER fonctionneront normalement vers Orléans, Saumur, Chinon ou Loches.

Pour les Intercités, 5 trains sur 6 de Tours à Paris Austerlitz en revanche les TGV seront tous à quai à Tours et St-Pierre-des-Corps, idem mercredi et jeudi avant deux nouvelles journées de grève vendredi et samedi. Les prévisions de trafic seront connues en détail jeudi mais certains clients ayant réservé devraient en savoir plus dès mercredi via des SMS de la compagnie ferroviaire.