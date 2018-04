Des perturbations sur l'A85 cette semaine

Avec des fermetures de l'autoroute la nuit.

Les perturbations se porusuivent sur l'A85 dans le cadre des travaux d'élargissement des viaducs de l'autoroute qui relie la Touraine à Angers.

Cette semaine, l'axe sera fermé entre les sorties Bourgueil (n°5) et Langeais (n°7)dans le sens Angers vers Tours :

La nuit du lundi 9 au mardi 10 avril de 20h à 7h les usagers sont invités à transiter par la sortie Bourgueil (n°5), à suivre l’itinéraire de substitution mis en place sur le réseau secondaire via les RD 749 et RD 952, pour reprendre l’autoroute A85 par l’entrée Langeais (n°7).

Tous les usagers de l’autoroute A85 provenant de Tours peuvent circuler sur l’autoroute A85 en direction d’Angers. De même, les usagers souhaitant emprunter l’échangeur de Bourgueil (n°5) en direction d’Angers pendant ces fermetures, ne sont pas concernés par ces déviations.

Les nuits du mardi 10 et du mercredi 11 avril de 20h à 7h les usagers circulant sur l’autoroute A85, ou souhaitant emprunter l’autoroute A85 depuis l’une de ces deux entrées, sont invités à suivre l’itinéraire de substitution mis en place sur le réseau sec ondaire via les RD 749 et RD 952.Seuls les usagers souhaitant emprunter l’autoroute A85 via l’échangeur de Bourgueil (n°5) en direction d’Angers ou de Langeais (n°7) en direction de Tours, ne sont pas concernés par ces déviations.

Sur l'A10, des travaux sont aussi en cours entre Ste-Maure-de-Touraine et Poitiers, pouvant entraîner des ralentissements.

D'après communiqué.