Douceur et risque d’averses quotidien cette semaine en Touraine

Et quand même des éclaircies.

Nous sommes en avril mais les giboulées de mars semblent faire un peu de résistance et prolongent leur passage en Indre-et-Loire. Si la semaine s’annonce relativement douce, le temps sera variable dans notre département avec, certes, des éclaircies mais aussi, chaque jour, de possibles averses. On va faire un jeu : essayez de passer au travers et dîtes-nous dimanche prochain combien de gouttes sont effectivement tombées sur votre tête (à 10 près).

Lundi : le réveil s’annonce gris avec déjà de petites pluies éparses sur la totalité de l’Indre-et-Loire, d’après Météo France. Dans l’après-midi ça n’ira pas mieux, et en fin de journée les pluies devraient même s’intensifier. Les températures minimales tourneront autour des 10° au lever du jour à Rochecorbon et Langeais, 15 à Neuillé-Pont-Pierre l’après-midi, 16 à Tours.

Mardi : la nuit sera bien pluvieuse puis le temps devrait se calmer dans la matinée, avec le retour des éclaircies et plus de précipitations, vous aurez 9° à Amboise. Dans l’après-midi, Soleil voilé mais temps agréable, 16° maxi à Fondettes. Ce sera la plus belle journée de la semaine, mais pas la plus chaude.

Mercredi : le temps sera changeant et instable avec des nuages, des éclaircies mais aussi des petites averses, pas forcément fréquentes mais bien possibles. On atteindra 18° à Loches l’après-midi.

Jeudi : les averses seront orageuses dans la nuit ou en début de matinée, puis seront plus épisodiques le reste de la journée, des éclaircies sont également prévues, et il fera 15° à Chinon.

Vendredi : après une matinée variable avec d’éventuelles averses, il fera beau l’après-midi, sans averses. Températures : 8° le matin, 16° l’après-midi.

Pour le week-end, on atteindra jusqu’à 19° et le temps restera changeant et humide en Indre-et-Loire.