Sophie Auconie nommée porte-parole de l'UDI

Sophie Auconie, députée de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire et conseillère municipale de Tours a été nommée porte-parole de l'UDI à l'issue du bureau national du parti centriste présidé par Jean-Christophe Lagarde.

Egalement présidente de l'UDI37, Sophie Auconie s'est dite "très honorée de la confiance qui m'est faite" dans un sobre communiqué.

Un rôle à travers lequel la députée d'Indre-et-Loire devra notamment rendre audible la position du parti centriste. Après le départ du Nouveau Centre et des Radicaux, l'UDI se trouve en effet à un moment charnière de son existence, avec une faible base militante, mais à l'inverse avec des élus pouvant relayer sa ligne.

Avec la volonté de construire "une famille du centre et de la droite de progrès unie et apaisée", l'UDI s'est affranchie peu à peu de la tutelle des Républicains pour une position plus neutre entre son allié traditionnel de droite et La République En Marche du Président Emmanuel Macron. Au sein de l'Assemblée Nationale, les députés UDI siègent d'ailleurs au sein du groupe les "Constructifs". Un groupe pas opposé franchement au gouvernement, sans pour autant être de la majorité.

De son côté Sophie Auconie, travaille notamment sur les questions de l'eau (elle est gouverneure au Conseil Mondial de l'eau) mais aussi sur celles concernant les droits des femmes.

Mathieu Giua