Douceur mais ciel mitigé pour cette première semaine d'avril en Touraine

Après un dimanche ensoleillé idéal pour la chasse aux oeufs de Pâques, le ciel de Touraine s'annonce plus capricieux cette semaine. En revanche côté températures, il fera doux avec des maximales à 19°C.

Ce lundi matin, le ciel sera nuageux en Touraine. En début d'après-midi, de rares averses sont attendues dans le nord du département mais aussi dans l'ouest. Un temps qui pourrait tourner dans l'après-midi avec des pluies orageuses généralisées en début de soirée. Le matin comptez 10°C et jusqu'à 19°C dans l'après-midi.

Mardi : Jour de reprise du travail après le week-end pascal et retour des averses le matin malgré un temps doux (entre 10 et 16°C). La pluie devrait se faire plus rare dans l'après-midi malgré un ciel qui restera en majorité couvert. Les températures de l'après-midi, comptez entre 14° et 15°.



Mercredi : Le temps restera fortement perturbé avec un ciel allant de très nuageux à couvert. La pluie sera également de la partie et s'intensifiera au cours de l'après-midi. Les maximales : entre 11 et 13°



Jeudi : Retour du soleil en Touraine avec des éclaircies le matin et un beau soleil l'après-midi et des températures oscillant entre 12 et 13°C



Vendredi : La plus belle journée de la semaine avec un temps ensoleillé du matin au soir et un thermomètre qui grimpe jusqu'à 19°C sur les coups de midi.



Quant au week-end, samedi restera une journée agréable et ensoleillée malgré l'apparition de nuages. Dans l'ouest du département (Chinon, Langeais, Bourgueil...) de rares averses légères peuvent s'inviter mais cela restera léger. Dimanche, le temps sera un peu plus incertain avec une possibilité de pluies orageuses généralisées au département. Les températures seront similaires à celles de la semaine (entre 10 et 19°C