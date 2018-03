La Bourdaisière fait sa fête avec les plantes et les poules

Pendant tout le week-end de Pâques.

Désormais habituelle, la Fête des Plantes et des Poules du domaine de la Bourdaisière de Montlouis-sur-Loire c'est ce week-end, lundi de Pâques compris. Le thème : rucher et plantes mellifères. 10 000 visiteurs sont attendus pour voir la centaine d'exposants présents. Ils proposeront graines, plantes et collections végétales, outillage, mobilier et décoration de jardin, poules de collection ainsi que les fameux plants de tomates issus du Conservatoire national de la Tomate de la Bourdaisière (agrée par le CCVS, Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées).

Mais au fait, c'est quoi les plantes mellifères ? Réponse : ce sont les plantes préférées des insectes butineurs, notamment des abeilles car elles ont une floraison abondante et produisent de bonnes quantités de nectar et de pollen.

Parmi les animations du week-end : chasses aux oeufs, visite guidée de la microferme, animation nougat et chocolat, conférence, balades... Entrée : 7€50, gratuit pour les moins de 10 ans.