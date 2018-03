3 pompiers tourangeaux décorés

La photo du jour d'Info-Tours.fr.

3 membres des Pompiers de l'Urgence Internationale d'Indre et Loire, ont étés mis à l'honneur samedi 17 mars 2018 à l'École Militaire de Paris.

Ce jour-là, Davis SAMSON a reçu la Médaille de Vermeil pour son comportment altruiste à caractère social par la SEAB (Société d'Encouragement Au Bien), Aurélien BERGER, a reçu la Médaille d'Argent avec Palme pour ses services exemplaires et Guillaume THIBAULT a reçu la Médaille de Vermeil pour son comportment altruiste à caractère social. La SEAB a remis cette récompense car ces 3 membres font parti de l'associations depuis plus de 10 ans et ont participé à plusieurs missions internationnales.

D'autres membres de PUI ont étés mis à l'honneur (de la Haute-Vienne de la Creuse, ...) lors de cette cérémonie.