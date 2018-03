Nouvelle hausse de l'emploi temporaire en Touraine

Ce qui est aussi le cas sur l'ensemble de la région.

Les chiffres du chômage tombent désormais tous les trois mois suite à une décision du gouvernement mais Prism'emploi continue de publier mensuellement des données concernant le travail intérimaire. Ainsi, en février, le nombre de missions proposées a progressé de 15,2% en Centre-Val de Loire par rapport à février 2017, c'est même +17,5% en Touraine, le chiffre le plus élevé de la région, et par ailleurs une statistique deux fois plus élevée que la moyenne nationale (+8,4%).

A l'échelle régionale, les demandes de main d'oeuvre dans le commerce sont en forte hausse (+22%), tout comme celles dans les services (+20%), c'est aussi élevé dans l'industrie (+16%) ou le BTP (+13%). Les besoins en ouvriers qualifiés sont ceux qui progressent le plus sachant qu'ils représentent presque un tiers des effectifs intérimaires.

Si ces chiffres peuvent montrer une dynamique de reprise de l'emploi, ils restent à prendre avec précaution vu qu'il ne s'agit pas de créations d'emplois durables.