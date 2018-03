TELETHON 2017 : L'Indre-et-loire 2ème département le + généreux de la région

Le bilan de la manifestation vient d'être publié.

Voilà, on connait le bilan du Téléthon 2017 dans la région Centre-Val de Loire : au total 3 246 000€ ont été donnés au 36 37, sur Internet ou lors des différents événements organisés en décembre dernier, un chiffre presque 4 fois plus important que celui publié à la fin du week-end de mobilisation car souvent les dons réels sont plus élevés que les promesses, et plusieurs personnes se mobilisent après la fin de la diffusion de l'événement à la télé.

On notera que l'Indre-et-Loire est le 2ème département de la région le plus généreux derrière le Loiret avec 737 453€ de dons rassemblés pour lutter contre les maladies rares via la recherche. L'AFM organisera une nouvelle édition du Téléthon en décembre prochain.