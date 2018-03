Accident à Monts : un jeune homme est décédé

Il avait 17 ans.

Ce mercredi après-midi vers 15h30, deux véhicules se sont percutés Route de Montbazon à Monts.

L'accident est grave : un jeune homme de 17 ans, passager de l'un des deux véhicules, est décéde et c'est la 11ème victime sur les routes d'Indre-et-Loire depuis le début de l'année, le dernier accident mortel ayant eu lieu jeudi dernier. 3 autres personnes ont été blessées et hospitalisées suite au choc de ce lundi, parmi elles : une trentenaire et deux jeunes de 17 et 18 ans.

Les secours ont déployé de gros moyens sur cette intervention : 18 pompiers étaient notamment mobilisés. De son côté la gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cette collision.