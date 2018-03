83 nouveaux permis de conduire confisqués en Indre-et-Loire

A cause de la vitesse, mais pas que.

Encore de nombreuses contraventions dressées par les gendarmes et les policiers d'Indre-et-Loire entre le 8 et le 14 mars. Selon un décompte de la préfecture, 360 conducteurs ont été verbalisés pour des délits routiers, dont 205 qui roulaient trop vite, 41 d'entre eux ont même perdu leur permis sur le champ en raison d'un dépassement de plus de 40km/h de la vitesse autorisée, toutes ces personnes ayant été flashées par les gendarmes, c'est-à-dire en dehors du coeur de l'agglomération tourangelle (la police a elle recensé 51 excès de vitesse sur 205).

On notera qu'au total 83 personnes ont vu leur permis de conduire saisi au cours de cette période de 7 jours, dont 16 à cause d'une consommation d'alcool et 26 qui avaient pris des stupéfiants.