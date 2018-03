Grève de la fonction publique : la liste des écoles fermées en Touraine

Les fonctionnaires sont appelés à manifester dès 10h à Tours jeudi.

La date du 22 mars risque d'être compliquée pour les usagers des services publics. En Indre-et-Loire, la CGT, FO, Solidaires ou encore la CFE-CGC appellent à faire grève et à manifester contre la politique du gouvernement envers la fonction publique. Les syndicats réclament notamment le dégel du point d'indice pour augmenter les salaires, la titularisation des contractuels ou encore la fin des suppressions de postes. Une manifestation est prévue dès 10h au départ de la Place de la Liberté à Tours, les organisateurs espérant rassembler plus que les mouvements de fin 2017, quand 2 à 3 000 personnes étaient descendues dans la rue.

Si le réseau Fil Bleu devrait fonctionner normalement (en dehors des perturbations liées au cortège), les trains s'annoncent très perturbés en raison d'un appel à la grève des cheminots, des perturbations sont aussi prévues dans la distribution du courrier en raison de la mobilisation des postiers et dans l'éducation le mouvement devrait se montrer très visible. Dès ce lundi, le SNUIPP37 a recensé une vingtaine d'écoles qui seront totalement fermées jeudi en Indre-et-Loire, et la liste devrait s'allonger d'ici ce mardi.

Voici les communes concernées :

Céré-la-Ronde - école élémentaire

CCrotelles - Magdelon

Dolus-le-Sec - primaire

Ferrière-sur-Beaulieu - Les Prés Verts

Genillé - primaire

Joué-lès-Tours - école maternelle Blotteroe

Louans - Lupanta

Montlouis-sur-Loire - Gerbault

Neuillé-Pont-Pierre - maternelle et élémentaire Jacques Prévert

Nouzilly - Salmon

St-Pierre-des-Corps - Pierre Sémard et Sablons-Sémard

Sorigny - maternelle Pierre Petit

Tours - maternelle Racault, Elémentaire Racault et élémentaire Jules Verne

Vernou-sur-Brenne - Brene Lecotté

Villedômer - Emilie Bouin

Vouvray - école élémentaire publique

A noter que des services de cantines pourraient être annulées ou des crèches fermées ce jeudi en raison de la mobilisation d'agents des municipalités, nous y reviendrons tout comme nous évoquerons en détails les revendications des manifestants.