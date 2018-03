Il ne va pas faire froid trop longtemps en Indre-et-Loire

Et il fera relativement beau.

Alors que le printemps approche, l’hiver fait son retour ces jours-ci en Touraine. Le thermomètre baisse mais il devrait assez vite remonter. En revanche il faut vous attendre à un temps assez humide dans les prochains jours malgré quelques belles périodes ensoleillées.

Lundi, quelques flocons ne sont pas à exclure dans la nuit mais pas de quoi entraîner une alerte orange pour notre département. Au lever du jour, le ciel sera couvert, et l’air froid avec 0° à Amboise, 1 à Mettray et Fondettes. Dans la matinée, des éclaircies vont arriver, et il y aura régulièrement du Soleil dans la journée. L’après-midi il fera 8° à Tours et Langeais.

Mardi, le thermomètre descendra en dessous de 0 dans la nuit avec par exemple -1 à La Riche et St Avertin, le ciel sera bien dégagé et dans la matinée prévoyez un temps clair avec alternance de nuages et d’éclaircies, grand Soleil même sur la fin de l’après-midi avec un maximum de 9° à Montbazon.

Mercredi, toujours un réveil ensoleillé, et encore une fois des températures basses voire négatives au moment de sortir du lit (-1 à Loches). Toute la journée vous aurez des éclaircie,s un temps sec et encore un maximum de 9° à Cormery.

Jeudi, la journée pourrait commencer avec du brouillard et 2°, avant une matinée agréable avec éclaircies. Idem l’après-midi avec 9° à Ballan-Miré.

Vendredi, on change de temps avec le retour d’un ciel plus chargé en nuages, et des averses, ces dernières sont prévues toute la journée ainsi que samedi et dimanche, dans le week-end on annonce jusqu’à 12° l’après-midi.