Sages comme des Sauvages en concert à Avoine

C'est samedi soir.

Grâce à leur talent de chasseurs de têtes, Ava Carrère et Ismaël Colombani, qui forment le duo Sages comme des Sauvages ont dégoté des musiciens d'exception pour les accompagner sur scène : Emilie Alenda, anciennement bassoniste dans l'Orchestre de l'Armée de l'Air, elle a l'oreille absolue et, en plus, elle groove et Osvaldo Hernandez, virtuose des percussions d'Amérique Latine. Son jeu de maracas peut entrainer de sévères cas d'hypnose.



Ils seront tous ensemble sur scène à Avoine ce samedi soir pour un concert en quartet.



Début du spectacle à 20h30 – Espace Culturel – Placement libre assis



Tout public - Tarifs : 17€ / 14€ / 12€



Infos et réservations : 02.47.98.11.15 (jusqu'à vendredi). Samedi : possibilité de prendre les places juste avant le concert, ouverture de la billetterie à 19h45.

D'après communiqué.