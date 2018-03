Seulement deux journées au sec cette semaine en Indre-et-Loire

Le reste du temps, risque d’averses ou pluies.

Les giboulées de mars, saison 2018, épisode 2 : cette semaine, on risque encore de se faire rincer régulièrement en Touraine. Pas forcément avec des journées pluvieuses du matin au soir mais plutôt avec des averses plus ou moins impromptues.

Lundi, ce sera sans doute l’une des journées les moins agréables de la semaine avec beaucoup de douceur dès le matin (une dizaine de degrés), mais un ciel tout gris et de petites pluies éparses, donc pas perpétuelles (c'est toujours ça de gagné). Dans l’après-midi, on devrait avoir un peu plus d’éclaircies, parfois de légères averses puis ces dernières deviendront plus fréquentes voire fortes en fin de journée avant une nouvelle accalmie. Prévoyez maximum 12° à Château-Renault, 13 à Tours et Amboise.

Mardi, un réveil un peu plus frais (6° à Monts), mais au sec. Dans la journée le temps sera variable avec des éclaircies et il fera 12 à Rochecorbon dans l’après-midi.

Mercredi, les nouvelles sont bonnes avec un Soleil généreux dès le matin, peut-être un ciel voilé mais globalement plus de bleu que de gris. Il fera 16° l’après-midi. Franchement, avec une bonne veste, on peut prévoir de manger dehors à midi. Mais si, allez, faites pas vos timides !

Jeudi, vous regretterez vite de ne pas avoir profité du Soleil de la veille si vous êtes restés enfermés car ce sera le retour de la grisaille et des averses dès le matin selon Météo France. Des éclaircies quand même mais un temps capricieux toute la journée. 13° maxi à Langeais et Montrésor.

Vendredi, samedi et dimanche, encore ce temps variable, changeant, incertain, parfois agréable quand le Soleil se montre puis vite moins sympathique quand les nuages arrivent et lâchent de l’eau. Les températures vont tout de même rester douces donc vous pourrez quand même envisager quelques sorties en espérant passer entre les gouttes.