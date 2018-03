Aide à domicile : 3 sessions de recrutement en Indre-et-Loire

Une cinquantaine de postes sont à pourvoir.

Les services à la personne recrutent en permanence, et le pôle emploi de Chinon organise aux côtés du Greta Val de Loire, ITS Tours, Via Formation et de la Maison de l'emploi, des forums de proximité ce mois-ci.



Trois forums de recrutement dédiés aux métiers de l'aide à domicile sont programmés. Une vingtaine d'employeurs participe à ces journées pour recruter leurs futurs aides à domicile. Parmi les exposants : ASSAD, ASSAD HAD Touraine, ADMR, Age d'or services, Chinon multiservices, Confiez-nous, etc.



Les rendez-vous :



Mardi 13 mars de 13h30 à 17h, dans la salle polyvalente d'Azay-le-Rideau, ZA de la Loge



Mardi 20 mars de 14h à 17h, à la salle des fêtes de l'Ile-Bouchard, 4 place Bourchard



Mardi 27 mars de 13h30 à 17h, à la salle polyvalente de Beaumont-en-Véron, rue du Parc



Au menu : conférence de présentation des métiers, témoignages d'entreprises et d'organismes de formation et échanges avec des professionnels du secteur.

Avec communiqué.