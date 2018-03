Concert à l'école Françoise Dolto de St-Martin-le-Beau

Afin de financer un séjour pour les élèves de maternelle.

Afin de financer un séjour multisports pour les enfants de grande section de l'école maternelle Dolto de St-Martin-le-Beau, le groupe Zangora sera en concert le 17 mars.



La musique qu'interprète Zangora est indissociable du peuple tzigane d'Europe centrale. À la fois entraînante, dansante, rythmée, véritable expression de joie, elle cristallise le vécu de tout un peuple depuis des siècles ; elle est la synthèse des autres formes musicales, nourries des influences bulgare, roumaine, serbe, croate, slovaque, hongroise, slovène, yiddish...



Zangora c'est toute la sonorité tzigane en six musiciens et quinze instruments : deux accordéons - clarinette, saxo soprano et saxo ténor - batterie, darbouka - flûtes de Pan, fluier, kaval, cornemuse roumaine - guitare rythmique, tamboura bulgare, guitare basse et contrebasse.



Entre accordéons, guitares, tamboura, flûtes de Pan, fluier, kaval, cornemuse roumaine, batterie, percussions, darbouka, clarinette, saxophones, contrebasse, embarquez pour un voyage musical subtil en terres tziganes...



Lieu : Gymnase de St-Martin-le-Beau (rue du Gros Buisson) / 6€ la place, gratuit -12 ans, ouverture des portes à 17h30, début du concert à 18h, durée 1h30 avec entracte.

Avec communiqué.