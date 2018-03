Un pompier tourangeau court pour les enfants de Clocheville

Et il a besoin d'un coup de pouce.

Les 5 et 6 mai prochain, Cédric Lafon, sapeur-pompier volontaire au Centre de Secours Principal de Sud Agglo à Joué-lès-Tours participera au Triathlon de Lacanau en Gironde. Au programme : 1,9km de natation, 90km en vélo et 20km de course à pied.

A cette occasion, il organise une collecte de fonds au profit de l’association Sapeurs-Lipopette afin de les soutenir dans leurs missions au profit des enfants de l'hôpital Clocheville de Tours (une fête foraine, des sorties pour les petits patients, la réalisation de leurs rêves... ou simplement leur offrir la peluche Pinpon lors des transports en ambulance).

L'association Sapeurs-Lipopette existe depuis plus de 20 ans, elle compte une quarantaine de membres et cherche toujours de nouveaux bénévoles pour la rejoindre (infos au 06 45 16 60 21).

Cédric Lafon espère récolter 500€ avant son départ. Une cagnotte est ouverte en ligne, et vous pouvez la faire grimper en cliquant ici.