Contrôles routiers en Indre-et-Loire : 49 nouvelles rétentions de permis

En une semaine.

Entre le 22 février et le 28 février, les gendarmes et policiers ayant organisé des contrôles routiers au bord des routes d'Indre-et-Loire ont verbalisé 638 conducteurs en infraction, dont 531 qui roulaient trop vite. Les excès de vitesse ont surtout eu lieu en zone police dans l'agglomération de Tours avec 453 PV dressés. Cependant, ce sont les gendarmes qui ont constaté les dépassements les plus forts : sur 78 personnes interceptées, 24 ont vu leur permis suspendu suite à un excès de vitesse supérieur de 40km/h à la limite autorisée.

Par ailleurs, 25 conducteurs ivres ont été verbalisés, 12 n'ont pas pu conserver leur permis tout comme les 13 personnes contrôlées positives aux stupéfiants. Au total, 49 permis de conduire ont donc été saisis par les forces de l'ordre tourangelles en 7 jours, dont 47 par les gendarmes.