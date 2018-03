Oscars : pas de récompense pour "Negative Space" produit près de Loches

Le court métrage était en compétition à Hollywood.

La cérémonie des Oscars qui s'est déroulée dimanche soir aux Etats-Unis a consacré un Français, Alexandre Desplat auteur de la bande originale de La Forme de l'eau. C'est sa 2ème statuette, et en plus le long métrage a été sacré meilleur film. En revanche, une autre production à l'accent tricolore, Negative Space, n'a pas obtenu de statuette.

Réalisé par Max PORTER et Ru KUWAHATA, produit par Ikki Films basé à Orbigny près de Loches, le court métrage de 5 minutes avait été diffusé en juin 2017 sur Arte. On y découvre l’histoire d’un père, toujours parti en voyage d’affaires, qui tisse des liens avec son fils en lui apprenant comment faire sa valise de manière efficace. Une petite histoire mignonne, amusante, avec de belles images tournées dans les locaux de Ciclic Animation à Vendôme dans le Loir-et-Cher, en septembre et décembre 2016 puis en janvier 2017.

Negative Space a par ailleurs été accompagné par l'agence de la région soutenant les projets de cinéma : 45 000€ d'aide à la production ainsi que 2 500€ d'aide à la musique.

Même sans triomphe aux Oscars, Negative Space a tout de même reçu le Prix FIPRESCI et la mention spéciale André-Martin au Festival d’Annecy 2017.

Info-Tours.fr vous propose de le découvrir...