Larçay accueille son 19ème Salon d'Artisanat d'Art

A partir du 9 mars.

Cette année, le Salon d’Artisanat d’Art célébrera sa 19ème édition. Il aura lieu salle François-Mitterrand à Larçay, les 10 et 11 mars 2018

Avec plus de 700 visiteurs l’an passé, espère un succès semblable avec 25 artisans : créateur de bijoux, compositeur floral, sculpteur sur métal, tourneur sur bois, peintre sur porcelaine... Tous présenteront des créations uniques. Michel Robillard sera invité d'honneur, 'est un ébéniste qui a dirigé une scierie jusqu'en 1990 et qui, depuis 1998, réalise des maquettes en bois, surtout des voitures. Sa dernière création est une prouesse : une 2CV entièrement en bois... et qui roule !

Entrée libre. Salle François-Mitterrand. Ouverture au public samedi 10 mars de 14h à 19h et dimanche 11 mars de 10h à 18h.