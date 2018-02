Nouvelle alerte à la neige en Indre-et-Loire

Peut-être jusqu'à 8cm d'ici jeudi matin.

La fin de l'épisode de grand froid approche en Indre-et-Loire mais il y a une épreuve à passer avant : une perturbation neigeuse attendue dès la fin de l'après-midi de mercredi sur la Touraine, en provenance du sud du pays (les plages basques ont notamment été recouvertes de blanc).

Météo France a placé notre département en vigilance orange en prévision de cet épisode. 3 à 5cm sont prévus dans la soirée et dans la nuit, jusqu'à 8cm par endroits en fonction de l'intensité des précipitations. Après la neige, en milieu de nuit, c'est de la pluie verglaçante qui est annoncée sur le département. Dans tous les cas, les routes risquent donc d'être perturbées il faudra être prudent : les températures étant négatives, la neige tiendra vite au sol et de la glace pourra se former rapidement. Méfiance jeudi au lever du jour...

Cette perturbation devrait quitter la région assez rapidement jeudi et du coup les températures commenceront à remonter : jusqu'à 10° prévus à Tours, et les températures resteront positives tout au long du week-end et même de la semaine prochaine. Cela changera avec les -9° de ce mercredi matin, -15 ressentis avec le vent.