La Chevauchée de Jeanne c'est dimanche à Chinon

Une reconstitution de l'arrivée de Jeanne d'Arc dans la ville.

L’association Jeanne en Lumière organise chaque année une reconstitution de l’arrivée de Jeanne d’Arc venant quérir à Chinon son armée auprès du roi le 6 mars 1429.



A pied ou à cheval, costumé ou non, chacun pourra prendre le chemin de Chinon vers 14 heures. Les randonnées sont gratuites et ouvertes à tous. La remise de l’étendard aura lieu vers 15h30 place Jeanne d’Arc, le cortège se met en place et poursuit vers la vieille ville vers 16h15 ; son périple se termine à l’église Saint-Maurice pour présenter une scénette illustrant Jeanne se recueillant avant de rencontrer Charles VII.







