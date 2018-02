Maladie d'Alzheimer : des formations pour les aidants

Elles sont gratuites et organisées dans les prochaines semaines.

En Indre-et-Loire, l'ASSAD-HAD propose des formations pour les personnes qui accompagnent des malades d'Alzheimer. Gratuites, elles "visent à offrir à ces aidants, des connaissances et des outils essentiels à la compréhension des difficultés du malade, à l’adaptation de l’environnement et au maintien de la relation aidant-aidé" explique l'association.

Les objectifs de la formation sont d’aider l’aidant à:

Adopter avec la personne malade des attitudes et des comportements appropriés en fonction des besoins

- Identifier les besoins et les ressources à mobiliser pour faciliter le quotidien,

- Développer les compétences des aidants permettant d’accompagner leur proche sans culpabilité,

- Accepter de reconnaitre ses limites et apprendre à se préserver,

- Nouer des liens avec d’autres aidants et retrouver une vie sociale par l’échange,

- Trouver dans la durée les soutiens nécessaires.

Pendant ces formations, l'ASSAD-HAD précise qu'elle peut accueillir les personnes aidées sur le même site à Chinon, Bourgueil et Ballan-Miré. Six sessions sont programmées :

Bourgueil :

1ère session : les mercredis après-midi 28/03 – 04-11-18/04

2ème session : les mercredis après-midi 19-26/09 et 03-10/10

Chinon :

1ere session : les vendredis après-midi 23-30/03 – 06-13/04

2ème session : les vendredis après-midi 21-28/09 et 05-12/10

Ballan-Miré :

1ere session : les jeudis après-midi 29/03 – 05-12-19/04

2ème session : les jeudis après-midi 20-27/09 et 04-11/10

Chaque formation dure 14h pour aborder la maladie et ses troubles, les aides possibles, apprendre à se préserver... Les intervenants seront variés : médecins/neuropsychologues, ergothérapeutes, psychologues, assistantes sociales et aidants familiaux. Des démonstrations sont prévues. Infos : 02 47 36 29 29.