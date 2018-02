A Amboise, Les Courants dévoilent leur programme estival

Attention le festival musical change de dates cette année.

Si la partie des Courants d'Amboise consacrée à la BD aura toujours lieu en juin, il faudra attendre un peu plus longtemps pour profiter des concerts... Terres du Son s'installant sur le week-end des 6-7-8 juillet, Avoine Zone Groove étant programmé fin juin et l'American Tours pour le 14 juillet le festival amboisien a migré vers le week-end des 19-20-21 juillet. Pour le reste, on ne change pas la recette : soirée essentiellement consacrée aux tremplins le jeudi, et deux grosses nuits de concerts le vendredi et le samedi soir.

Pêle mèle on attend : La Vaguabonde (jeudi), Les Négresses Vertes, Massilia Sound System, Chill Bump, The Dizzy Brains, Ackboo et Jekyll Wood (vendredi), Chinese Man, La Phase, Jahneration, Mon côté Punk, Azad Lab, El Maout et le vainqueur du tremplin (samedi).

Cette édition 2018 sera la 17ème des Courants, toujours sur l'Île d'Or. Ackboo viendra y présenter son nouvel album qui viendra à peine de sortir (il est attendu en juin), deux ans après le précédent... Azad Lab promet un nouveau show "explosif" en lien avec un nouvel EP après déjà plus de 200 concerts depuis 2011... El Maout mélangera hip hop, théâtre et musique électronique... Jekyll Wood et Chill Bump font partie des valeurs sûres de la scène tourangelle qui ne manquent jamais de séduire (et Jekyll Wood est attendu avec un album au printemps)... Bref, il y a du lourd dans tous les styles !

Retenez que les places seront en vente dans quelques jours, en mars, mais aussi que la sélection BD est déjà bien connue et que c'est à St-Ouen-les-Vignes que vous pourrez la découvrir les 23 et 24 juin pour une 11ème édition avec Bruno Bertin, Olivier Frasier, Aurélie Lecloux, Bob Berger et Patricia Crottier, Esther Gil, Philippe Gurel...

