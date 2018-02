Il va faire très, très froid jusqu’à jeudi en Indre-et-Loire

A Tours on annonce -10° en température ressentie le matin.

Bonnet, écharpe, doudoune, gants, grosses chaussettes, pull, plaid, collants, combi de ski, billet d’avion pour le Brésil : faites comme vous voulez mais prenez vos précautions cette semaine pour éviter de tomber malade à cause du grand froid qui va concerner notre région pendant plusieurs jours. Ça a commencé en fin de semaine dernière et ce week-end et ce n’est que le début… On va faire le point jour par jour :

Lundi : la bonne nouvelle, c’est le beau temps. Une fois de plus un grand Soleil toute la journée, un beau ciel bleu… mais, MAIS des rafales de vent pouvant atteindre 55km/h. Du coup, il fera -3 au lever du jour à Joué-lès-Tours mais en vrai vous aurez l’impression qu’il fait -10. Dans l’après-midi, on annonce 1° à Tours mais à cause du vent on aura le sentiment qu’il fera -6.

Mardi on remet ça ! Toujours un temps très agréable malgré des nuages plus nombreux, et toujours ce vent glacial venu du Nord-Est, donc de la Russie… Jusqu’à 40km/h le matin donc encore des valeurs autour de -10° en températures ressenties, voire pire à la campagne. Dans l’après-midi il fera officiellement 1° à Amboise mais -6 en température ressentie.

Mercredi, jamais deux sans trois ! Au réveil -11° en température ressentie sous un ciel relativement bien dégagé. Éclaircies et passages nuageux se relaieront dans la journée. Le vent d’Est soufflera encore à 45km/h… Les températures seront à peine positives l’après-midi.

Jeudi le temps se dégrade… Ce sera donc le retour de la grisaille, voire même de flocons de neige ou de la pluie en averses, à confirmer d’ici là. Il y aura encore du vent jusqu’à 45km/h, mais il fera plus doux l’après-midi : jusqu’à 7°.

Vendredi et pour le week-end, le redoux se confirme avec un ciel plus variable, des averses et même un dimanche sans doute complètement gris et humide à Tours. Les températures seront comprises entre 4 et 6°… le matin, et jusqu’à 13 l’après-midi dans le week-end. Dans 7 jours vous saurez donc si vous préférez sortir dans un froid glacial mais sous le Soleil ou bénéficier de la douceur mais sous la flotte. Dilemme…