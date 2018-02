Les 10 ans de VinoTours à La-Ville-aux-Dames

Le salon des vins bio et naturels revient le 1er week-end de mars.

Organisé depuis dix ans par le club de dégustation VIN sur VIN, le salon VinoTours rassemblera 23 vignerons, bio et naturels les 3 et 4 mars Salle Maria Callas à La-Ville-aux-Dames (dont quelques nouveaux). Horaires : 10h-19h, entrée 5€ (avec verre de dégustation).

Les vignerons présents sur le salon plupart de petites exploitations, produisent des vins dits « naturels » et travaillent en bio ou en bio-dynamie. Les organisateurs ont aussi à cœur de rechercher des jeunes talentueux. Par mi les noms prestigieux passés par l'est tourangeau : le Champagne Harlin et fils, le Jurançon du Château Lapuyade, le Gigondas du

Domaine de la Roubine, le Domaine de la Ramaye (Michel Issaly) à Gaillac, le Domaine de la Bergerie d’Anjou, le Domaine Roussey-Peyraguey en Sauternes, Domaine Joliette-Mercier en Roussillon, Cyrille Sevin dans la Loire, le Château Courtey en Bordelais, le Domaine Rols en Aveyron, le Château le Payral en Bergerac, le Domaine Valembelle en Faugères, le Domaine Paris en Beaujolais, le Domaine de Montrieux en Vendomois, Jean le Domaine Bersan en Bourgogne, le Domaine des Granges en Vendée, Cyrille Sevin en Cheverny et Julien Thurel, cidriculteur.

Deux vignerons Catalans, Jordi Llorens et Carles Mora, seront également présents.

Nouveautés :

• Venue du Parc du Lubéron, Doris Mosse, de La Chochote du Boulon

• Et un vigneron local : le Domaine Perrault Jadaud en Vouvray.

Ateliers dégustation gratuits à 11h00 animés par Emeline (s’inscrire à l’entrée du salon).

Et vendredi 2 mars à 20h30 : lecture théâtralisée par la Compagnie Interligne, suivie d’une dégustation gratuite d’appellations Touraine trop peu connues... (participation libre)





Avec communiqué.